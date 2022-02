РИАМО - 17 фев. Столичные компании при поддержке Московского экспортного центра в текущем году представят свою продукцию на 10 международных выставках, которые состоятся во Франции, в Великобритании, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египте, Мексике, Гонконге, Таиланде и Казахстане, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.

«Список выставок составили с учетом экспортной статистики и пожеланий бизнес-сообщества. Предприниматели сами определили наиболее перспективные и интересные для них мероприятия. Программа Made in Moscow реализуется правительством Москвы с 2017 года. За 5 лет ее участниками стали более 1,3 тыс. столичных компаний. Они смогли презентовать свои проекты в рамках крупнейших отраслевых выставок по всему миру», – сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

На объединенном стенде Made in Moscow свою продукцию смогут разместить компании ИТ-сферы (Gitex, Дубай), медицины (KIHE, Алматы), электроники и электротехники (Intersec Saudi Arabia 2022, Эр-Рияд), строительной отрасли (The Big 5 Construct Egypt, Каир), пищевой промышленности (Anuga Asia 2022, Бангкок).

Также участие в мероприятиях смогут принять анимационные студии и проекты киноиндустрии (MIP Cancun Latin America TV Market, Канкун), ювелирные компании (Jewellery & Gem World Hong Kong, Гонконг), производители одежды (Who is Next, Париж), косметики (Beautyworld Middle East, Дубай) и авторы произведений искусства (Frieze London, Лондон).

По возможности планируется очное участие в выставках. Если возникнет необходимость, то возможна замена представленных выше мероприятий на другие, проходящие в странах с открытым въездом.

Московский экспортный центр занимается финансированием деловой части: арендой выставочной площади и регистрационными взносами, оборудованием стенда и логистикой экспонатов, организацией байерских программ и другими затратами.

«Благодаря участию в международных выставках предприятия Москвы активно расширяют географию бизнеса. Например, в 2021 году по результатам выставки The Big 5 в Дубае производитель измерителей износа стальных канатов заключил экспортный контракт с партнерами из ОАЭ, а участник объединенной экспозиции Made in Moscow на мероприятии Medica в Дюссельдорфе запустил продажи ксеноновых установок для дезинфекции воздуха в Румынии», – сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, всего при поддержке Московского экспортного центра столичные предприниматели заключили контракты более чем в 20 странах.