РИАМО - 17 фев. В Подмосковье и столице в четверг будет облачно с прояснениями, ближе к вечеру пройдут дождь и снег. Максимальная температура воздуха составит плюс 4 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

Атлантический циклон с чередой атмосферных фронтов начнет оказывать влияние на формирование погодных условий в столице и Подмосковье. В четверг погоду пока будет определять периферия антициклона. В Москве ожидается от плюс 2 до плюс 4 градусов, по Московской области - от минус 1 до плюс 4 градусов.

С приближением циклонического вихря в начале дня будет усиливаться ветер, а ближе к вечеру начнутся дождь и снег. В ночь на 18 февраля осадки значительно усилятся.

Ветер будет дуть юго-западный, 5-10 м/с, с порывами 12-17 м/с. Атмосферное давление будет пониженным. Содержание кислорода в приземном слое воздуха существенно ниже нормы.

Геомагнитный фон 17 февраля ожидается спокойный с отдельными периодами неустойчивости.