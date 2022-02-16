РИАМО - 16 фев. В России с 5 по 11 февраля инфляция замедлилась с 8,8% до 8,75% в годовом выражении. В основном это связано с возобновлением дефляции в секторе туризма и регулируемых услуг, сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно данным Минэкономразвития России, дефляция в сфере туристических и регулируемых услуг замедлилась по сравнению с предыдущей неделей (-0,37% после повышения на 0,51%). На это повлияли услуги зарубежного туризма.

Кроме того, было выявлено замедление продовольственной инфляции до 0,36% с 0,4% неделей ранее. К этому привело замедление роста цен на овощи и сохранение темпов повышения стоимости других продуктов.

Непродовольственная инфляция также замедлилась до 0,12% после 0,16% на предыдущей неделе. При этом рост цен на бензин сохраняется на околонулевом уровне в течение двух недель.

Наиболее сильное влияние на повышение годовой инфляции в России оказала продовольственная инфляция.