РИАМО - 16 фев. На севере Москвы свыше 70 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона приняли участие в сборах по отработке действий при тушении пожара и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщили РИАМО в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Во время учений по тактической вентиляции зданий и помещений были использованы 14 единиц техники, в том числе насосно-рукавные автомобили и автомобили газодымозащитной службы. С их помощью к месту происшествия доставляются боевой расчет, газодымозащитники и оборудование, которое требуется для работы в непригодной для дыхания среде.

По легенде сборов пожар произошел в многоквартирном доме. Натурной площадкой для учений стал выселенный дом. Благодаря этому удалось воссоздать условия, наиболее сильно приближенные к реальным. Участники учений удаляли дым и опасные продукты горения из квартир и путей эвакуации. Для этого они применяли специальное оборудование.

Одним из важнейших этапов тушения пожара является вентиляция: так специалисты могут очистить помещения от дыма и опасных веществ и восстановить видимость, которая необходима для эвакуации людей.

Тренировки пожарных и спасателей проходят в течение всего года. В 2021 году на таких сборах специалисты тушили условный пожар в одной из башен делового центра «Москва-Сити», оказывали помощь людям во время учений на канатной дороге «Лужники – Воробьевы горы» и отрабатывали действия по поиску и спасению людей в лесопарковой зоне.