РИАМО - 16 фев. У 34-летней украинской лыжницы Валентины Каминской в допинг-пробе были найдены следы запрещенных веществ, сообщает Газета.ru.
Тест был взят 10 февраля во время Олимпиады в Пекине. Анализ показал, что в крови лыжницы содержатся местеролон, метилгексамин и гептаминол. На время проведения разбирательств Каминскую отстранили от участия в соревнованиях.
На Олимпиаде в Пекина лыжница участвовала в спринте и гонке классическим стилем, завоевать медаль ей не удалось.
Каминская является уроженкой Белоруссии, до 2018 года она выступала за сборную этой республики. Для нее ОИ-2022 в Пекине стали третьими в спортивной карьере.
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