РИАМО - 16 фев. У 34-летней украинской лыжницы Валентины Каминской в допинг-пробе были найдены следы запрещенных веществ, сообщает Газета.ru.

Тест был взят 10 февраля во время Олимпиады в Пекине. Анализ показал, что в крови лыжницы содержатся местеролон, метилгексамин и гептаминол. На время проведения разбирательств Каминскую отстранили от участия в соревнованиях.

На Олимпиаде в Пекина лыжница участвовала в спринте и гонке классическим стилем, завоевать медаль ей не удалось.

Каминская является уроженкой Белоруссии, до 2018 года она выступала за сборную этой республики. Для нее ОИ-2022 в Пекине стали третьими в спортивной карьере.