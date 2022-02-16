РИАМО - 16 фев. Каждый день во дворах Москвы ездят тысячи автомобилей, поэтому сотрудники столичного Центра организации дорожного движения разработали рекомендации, как сделать дорожное движение во дворах безопаснее, сообщает «Вечерняя Москва».

Из общего числа погибших в результате ДТП в Москве 6% пострадали во дворах. Причинами таких трагедий могут стать недостаток свободного места на дорогах и превышение скорости.

«Многим во дворе приходится пробираться через плотные ряды машин, дышать выхлопами, чувствовать тревогу и даже угрозу. Хаотичная парковка, высокая скорость во дворах, плохая видимость — все это провоцирует ДТП с пешеходами», — отметил заместитель руководителя ЦОДД Артур Шахбазян.

Эксперты изучили свыше 24 тыс. дворов столицы. На основе собранных данных были выявлены те, где чаще всего происходили аварии. Затем на основе наиболее оптимальных зарубежных решений была разработана методичка с рекомендациями, которые могут подойти для московских дворов.

«Мы уже работаем с застройщиками, префектурами и другими ведомствами, которые отвечают за безопасность московских дворов, предлагая им конкретные решения. Какие именно меры реализовать — будут определять только собственники территорий», — добавил Шахбазян.

Так, снижать скорость проезжающих машин рекомендуют с помощью установки лежачих полицейских и сужения проезжей части. При этом количество парковочных мест во дворе сокращать не планируется. Вместо этого авторы рекомендаций намерены предотвратить возможность парковки там, где это уже запрещено.

«В целом при разработке методички у нас не стояла задача запретить парковку во дворах. Мы лишь хотим, чтобы придомовые территории были безопасны для москвичей, в том числе тех, у кого нет личных машин и кто пользуется общественным транспортом. Они ведь не должны страдать», — подчеркнул Шахбазян.