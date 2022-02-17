РИАМО - 17 фев. В этот день отмечается День российских студенческих отрядов и День Службы горючего Вооруженных Сил РФ. Кроме того, 17 февраля родилась писательница и поэтесса Агния Барто.

День российских студенческих отрядов

В 2016 году по указу президента России Владимира Путина впервые начали отмечать День российских студенческих отрядов. Впервые такие добровольческие отряды отправились на освоение целины в Казахстане в 1959 году. С тех пор студенты нередко принимают участие в реализации важнейших проектов государственного масштаба.

В советские годы через студотряды прошли 13 млн человек. После распада СССР активность студенческих отрядов ненадолго прервалась, однако в 2003 году эту тему вновь подняли на правительственной комиссии по делам молодежи. Уже 17 февраля 2004 года в столице прошел Всероссийский форум студенческих отрядов.

Сегодня российские студенческие отряды являются крупнейшей молодежной организацией страны.

День Службы горючего Вооруженных Сил РФ

В 1936 году было создано управление по снабжению горючим – Служба горючего ВС СССР. Офицеры службы проявили беспримерный героизм при сражениях на реке Халхин-Гол, в войне с Финляндией и в годы Великой Отечественной войны. Более 1,5 тыс. военнослужащих Службы горючего ВС СССР были удостоены правительственных наград после Великой Отечественной войны.

Сегодня специалисты службы продолжают обеспечивать боевую готовность российской армии. В состав службы входят центры обеспечения горючим и техсредствами, склады и базы горючего, ремонтные заводы и мастерские, лаборатории, а также подразделения подвоза ракетного топлива и вспомогательные организации.

Эрмитаж открыли для широкой публики

В этот день в 1852 году состоялось торжественное открытие Нового Эрмитажа на Дворцовой набережной Санкт-Петербурга. Тогда же для публики стал открыт и весь музей. В коллекции учреждения уже находились памятники древневосточной, древнеегипетской, античной и средневековой культур, а также шедевров искусства Европы и Азии.

С тех пор коллекция экспонатов музея росла благодаря дарению и закупкам. В 1956 году был открыт третий этаж Эрмитажа с коллекцией произведений импрессионистов. Сегодня в состав Государственного Эрмитажа входят шесть зданий, центром которых является Зимний дворец.

День рождения Агнии Барто

Писательница и поэтесса Агния Барто родилась в 1906 году в Москве в семье врача-ветеринара. Свои первые стихотворения «Китайчонок Ван Ли» и «Мишка-воришка» она опубликовала в 1925 году. После выхода стихотворений «Первое мая» и «Братишка» Корней Чуковский отметил талант Барто как детского поэта.

Барто писала сценарии для кино, вела радиопередачу по поиску разлученных войной людей и возглавляла Ассоциацию деятелей литературы и искусства для детей. Произведения поэтессы переведены на многие языки мира. Ее не стало 1 апреля 1981 года.