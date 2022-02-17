РИАМО - 17 фев. В четверг на отчетно-выборной конференции в подмосковное отделение партии «Единая Россия» выберет новый руководящий состав. В программе конференции также запланировано подведение итогов работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Конференция регионального отделения партии «Единая Россия» состоится в Красногорске.

Членам партии предстоит переизбрать Региональный политический совет, президиум политсовета, контрольную комиссию и секретаря отделения партии.

Подмосковное отделение оценит проделанную работу и определит основные стратегические задачи работы партии на следующий 5 лет. Кроме того, состоится награждение лучших местных отделений по итогам работы в прошлом году.