РИАМО - 17 фев. Ландшафтный парк и комфортные общественные пространства появятся в рамках обустройства двух новых участков будущего «Парка Яуза» на северо-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что реализация проекта по созданию уникального экообъекта — «Парка Яуза» — активно продолжается.

«В этом году запланированы работы на двух участках в пойме одноименной реки от МКАД до Енисейской улицы. При разработке концепции были учтены исторические и природные особенности территорий, а также пожелания местных жителей», — отметил Бирюков.

Заммэра добавил, что все мероприятия проведут с максимальным сохранением естественного рельефа и растительности. На участке вдоль Северодвинской улицы создадут площадь, где будет сцена с амфитеатром. К ней будет примыкать детская площадка с игровым ручьем и фонтаном.

Для пожилых горожан появится павильон проекта «Московское долголетие», а также будет обустроена площадка с тренажерами. Кроме того, специалисты сделают ландшафтный парк, «тропу здоровья» и экоплощадь с деревянным настилом и перголой, пояснил глава комплекса городского хозяйства столицы.

Также появится новый дерт-парк для велосипедистов: они смогут прыгать через земляные трамплины. А еще на территории построят панда-парк с тремя вариантами трасс.

«На участке от улицы Широкая до улицы Енисейская на склоне сделаем новое общественное пространство с кафе и двухуровневой детской площадкой с качелями, батутами и горками. Также будет проведена реабилитация водоема, а на берегах заменят деревянные настилы и дополнят их пирсами. Реконструируем скейт-парк, сделаем площадку для игры в городки, спорткомплекс с тренажерами», — сказал Бирюков.

На территории также отремонтируют и модернизируют существующую хоккейную коробку, а в парке появится площадка для занятий йогой. Также запланирована зона отдыха с гамаками, качелями и лавочками. По просьбам художников на видовой точке обустроят пирс, а по просьбам жителей обустроят площадки для выгула и дрессировки собак.

«На каждом участке вдоль берегов реки Яузы предлагается устроить экотропы, а с помощью девяти мостов-переходов соединить ее берега. Территории дополнительно озеленят — высадят деревья, кустарники и разобьют цветники», — резюмировал Бирюков.