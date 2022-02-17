РИАМО - 17 фев. На заседании Мособлдумы в четверг планируется рассмотреть законопроект, по которому у семей, не успевших воспользоваться сертификатом на региональный маткапитал, появится возможность потратить его на газификацию частных домов. Об этом сообщил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

В Подмосковье сейчас проживает более 1 тыс. семей, имеющих непотраченный сертификат на региональный материнский капитал и нуждающихся в газификации.

«Если закон будет принят, у них появится возможность получить компенсацию и сделать условия проживания значительно комфортнее», — отметил Брынцалов.

Подмосковье стало лидером в России по реализации программы «Социальная газификация»: программа в области идет опережающими темпами. Почти 37 тыс. жителей уже подключили свои дома к газу, а до конца 2022 года в регионе догазифицируют 1692 населенных пункта. Газ бесплатно до границ участков получат 290 тыс. человек.

В программу соцгазификации в регионе вошли 2,8 тыс. населенных пунктов.

При этом партия «Единая Россия» помогает людям с подачей заявок, подбором и оформлением документов. Кроме того, проводит разъяснительную работу и организует встречи в общественных приемных.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор на заведение газа в дом и установку необходимого оборудования.