РИАМО - 16 фев. По данным на конец января 2022 года в Московской области выросло поголовье птицы, овец и коз в сравнении аналогичным периодом минувшего года, сообщает пресс-служба Мосстата.

Поголовье птицы увеличилось на 11,2%, а овец и коз – на 3,1%. Большой рост показало поголовье в сельскохозяйственных организациях: там поголовье птицы выросло на 12,3%, а овец и коз – на 27,4%.

В фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, наоборот, поголовье птицы уменьшилось на 55,6% по сравнению с концом января 2021 года, а свиней – на 30,5%.

Кроме того, в регионе изменился размер поголовья крупного рогатого скота. В сельскохозяйственных организациях коров стало меньше на 3,7%, а в фермерских – больше на 6%. При подсчете данных с хозяйств всех категорий уменьшение поголовья составило 5,5%.