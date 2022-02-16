РИАМО - 16 фев. Строители приступили к устройству фундамента нового детского сада на 250 мест в микрорайоне 10-10А Реутова, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Общая площадь объекта составит порядка 3,7 тыс. кв. м. Здание вместимостью 250 человек рассчитано на 12 дошкольных групп детей от 1,5 до 7 лет.

«На объекте ведутся работы по устройству фундаментной плиты, выполняется стяжка. Работы в графике», — сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

В детском садике появятся просторные групповые ячейки со спальнями и игровыми комнатами, физкультурный и музыкальный залы, а также кабинеты психолога и логопеда, медицинский и процедурный кабинеты. Кроме того, предусмотрен пищеблок и другие помещения.

На прилегающей территории разместят яркие игровые площадки с навесами, обустроят игровые и спортивные площадки. Также будут созданы все условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.