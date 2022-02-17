РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. В 8 домах в микрорайоне Климовск Подольска в четверг отключат электричество в связи с ремонтом на подстанции, сообщает УК «МУП «СЕЗ».

«Мособлэнерго» с 9:00 до 12:00 будет ремонтировать подстанцию. На время выполнения работ перестанут подавать электроэнергию в многоквартирные дома по адресам: Октябрьская площадь, 2, 2А, улица Дмитрия Холодова, 11; проспект 50-летия Октября, 8/9, 10, 10А, 12, 12Б.

Жителям принесли извинения за доставленные неудобства.