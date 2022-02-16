РИАМО - 16 фев. В Московской области в январе 2022 года вырос объем производства молока и яиц по сравнению с показателями за аналогичный период, сообщает пресс-служба Мосстата.

В регионе в первом месяце 2022 года было произведено 60,8 тыс. тонн молока, что составляет 101% по отношению к соответствующему периоду 2021 года.

Также вырос объем производства яиц – до 11,52 млн штук. В количественном выражении показатель предыдущего года был превышен на 2,7%.

В то же время объем произведенного в регионе мяса оказался ниже аналогичного показателя: в январе 2022 года в хозяйствах всех категорий было произведено 27,4 тыс. тонн мяса, что составляет 95,9% к соответствующему показателю 2021 года.

На долю сельскохозяйственной продукции в общем объеме производства 95,1% приходится на организации. Еще 4,4% производят хозяйства населения, а фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели – 0,5%.

По валовому надою молока сложилась аналогичная ситуация. На сельскохозяйственные организации пришлось 90,8% надоенного молока, на хозяйства населения – 6,1%, а фермерские хозяйства и индивдуальных предпринимателей – 3,1%.