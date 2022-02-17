РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 фев. В городском округе Мытищи в четверг пройдет мастер-класс «Расчет налогов», сообщается в Instagram-аккаунте коворкинг-центра«Старт».

Началась горячая пора отчетности за IV квартал и годовой отчетности за 2021 год. Очень много нюансов в расчете налогов, а также в возможности их снижения.

На мастер-классе на примерах разберут расчет самых основных налогов и научатся их оптимизировать законными путями. Для записи на мероприятие необходимо заполнить форму по ссылке: https://linktr.ee/coworking_mytyshi_start.

Начало мастер-класса в 16:00. Место проведения: Новомытищинский проспект, 30/1, коворкинг-центр «Старт».