РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 фев. Благоустройство сквера им. академика В. Я. Бруя в Королеве обсудят с жителями в четверг, сообщает пресс-служба городской администрации.

Проектной организацией совместно с администрацией Королева планируется проведение мероприятия по обсуждению проекта благоустройства сквера им. академика В. Я. Бруя.

Встреча пройдет в 18:00 на территории сквера по адресу: улица Героев Курсантов, д. 3 (у фонтана).

Принять участие во встрече смогут все желающие.​