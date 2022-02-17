РИАМО - 17 фев. Члены тверского регионального отделения «Деловой России» в составе команды «Еще один подход» вошли в пятерку лидеров среди 86 команд-участников со всей России в экстремальной «Гонке героев», прошедшей в Подмосковье, сообщается на сайте «Деловой России».

«Гонка героев» – это масштабное ежегодное спортивное мероприятие, которое традиционно собирает большое количество участников со всех регионов России. 12 февраля под девизом «Замерзни или беги» гонка состоялась в подмосковном Алабино. Масштабное содействие организации соревнований оказало тверское региональное отделение «Деловой России». Его члены не первый год активно участвуют в воспитании молодых олимпийцев. Также делоросы оказывают разностороннюю поддержку спортшколам Тверской области и других регионов.

На прошедшей «Гонке героев» Тверскую область представляла команда «Еще один подход» — бессменный победитель гонок на протяжении последних 5 сезонов Тверского трейлзабега «Стань героем69» и чемпион международных турниров. Члены «Деловой России» также являются участниками команды «Еще один подход». ​

В конце 2021 года спортсмены успешно выступили на турнире в Турции, завоевав для «Гонки героев» международный статус, а в этом году в гонке впервые участвовали турецкие атлеты, вдохновившись спортивным азартом тверской команды.

пресс-служба "Деловой России" пресс-служба "Деловой России" 1 из 2

«Гонка героев» является важным мероприятием, которое направлено на популяризацию спорта среди молодежи, а также пропаганду здорового образа жизни и организацию спортивного досуга.

«Сейчас спорт — это один из основных видов человеческой деятельности, которая приобрела истинно высокую значимость в нашем обществе. И, конечно, это прекрасная превентивная мера по предотвращению асоциального поведения и зависимостей среди молодого поколения. Усиленно развивать, поддерживать, организовывать разнообразные спортивные мероприятия — все это наши задачи», — сказал участник гонки, член тверского отделения «Деловой России» Алексей Жерихов.

«Гонка героев» является экстремальным забегом, интрига которого состоит в том, что участники не знают о предстоящих испытаниях до старта. Уровень сложности спортсмены могут оценить по предыдущим гонкам. В этом году тверская команда «Еще один подход» вошла в пятерку лидеров среди 86 команд-участников: это исключительно высокий спортивный результат.

Мероприятие в этом году проводится параллельно с зимними Олимпийскими играми в Пекине. Своим спортивным подвигом все команды-участники в унисон выразили поддержку российским спортсменам, еще раз показав всему миру настоящую русскую волю к победе.

«Добиться успеха можно лишь в том случае, когда ты искренне любишь то, что делаешь. Наши спортсмены в соревнованиях разного масштаба — будь то ежегодная яркая «Гонка героев» или долгожданные Олимпийские игры — собственной силой духа, стремлением к победе, чувством взаимопомощи и непередаваемым спортивным азартом вновь и вновь демонстрируют всему миру спортивное величие нашей страны», — резюмировал председатель тверского отделения «Деловой России» Юрий Коробов.