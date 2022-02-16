РИАМО - 16 фев. В Павловском Посаде заработал завод по производству полимерных полов. Его запустила компания «МБС Строительные системы», сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Компания «МБС Строительные системы» специализируется на производстве и поставке инновационных экологичных материалов для строительства и ремонта. Это второй завод компании в Московской области. Инвестиции в проект составили более 5 млн евро», – сказала глава подмосковного Мининвеста Екатерина Зиновьева.

На этом производстве можно осуществить весь цикл – от разработки до колеровки. На заводе установлено современное оборудование, которое гарантирует безопасность всех производственных процессов.

На объекте наладят производство продуктов для устройства полимерных полов. Кроме того, планируется расширение ассортимента за счет полимерной гидроизоляции, составов для высокоточной цементации оборудования, инъекционных и других материалов.