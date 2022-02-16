РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 фев. В среду в Мытищах состоялась встреча представителей администрации горокруга с жителями домов по Новомытищинскому проспекту по вопросам реализации договора развития застроенной территории, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Встречу провели заместитель главы администрации муниципалитета Михаил Годин и представитель застройщика ООО СЗ «Сервисвертикаль» Сергей Забродский. С жителями обсудили переселение в рамках реновации и строительство жилого комплекса «Атлантис» на месте аварийных домов.

«Сегодня есть решение по расселению 4 аварийных домов на Новомытищинском проспекте - 62, 64, 66, 68. Есть проект планировки, который утвердили на эту территорию, он подразумевает строительство новых домов и расселение старых, строительство социальных объектов», - сказал Годин.

Забродский отметил, что на этом месте построят новые современные дома для переселения жителей после сноса.

«Переселение будет происходить по закону, все будут получать такие же метражи и квартиры, в каких они проживают. Только дома будут бизнес-класса, и комфортная среда будет соблюдена. Также будет расширена территория, создано ландшафтное озеленение, будет подземный паркинг. Переселение состоится после полной сдачи объекта», - уточнил Забродский.

Годин отметил, что сейчас строится первый пилотный дом, в который будут заезжать дома первой очереди - 66 и 68. Вторая очередь - 62 и 64 дома - заедут в новостройки, которые будут построены на месте снесенных зданий. Он добавил, что по графику первая очередь переселения - это ноябрь 2023 года. Вторая очередь расселения - середина 2025 года.