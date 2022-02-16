РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Депутат Мособлдумы Павел Максимович представил на конкурсный отбор на портале «Добродел» 10 проектов по наказам жителей Подольска.

На очередном заседании комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству в режиме ВКС в Мособлдуме рассмотрели 6 вопросов. Одной из тем стало обсуждение реализации проектов инициативного бюджетирования в Московской области.

«В текущем году на рассмотрение поступило 602 проекта. Начало конкурсного отбора стартует в конце февраля, а уже в первой декаде марта проекты будут представлены для голосования на портале «Добродел». Мной на конкурсный отбор 2022 года по наказам подольчан представлено 10 проектов», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В 2021 году в Подмосковье реализовали 605 из 620 проектов на общую сумму 712,9 млн рублей. В Подольске по инициативе Максимовича предложили 5 проектов на общую сумму более 12 млн рублей, эти наказы жителей реализовали в 2021 году.

Это устройство спортплощадки для игр и спортивных занятий на открытом воздухе на территории бывшей школы №9, площадки для выгула собак в парке «Дубрава» в микрорайоне Климовск. Также обустройство входной группы в Молодежном центре «Максимум», установка детской игровой площадки во дворе дома №2 на улице Подольских курсантов. Разработали проектно-сметную документацию для комплексного благоустройства территории с устройством спортивного ядра для СОШ №19.