РИАМО - 16 фев. Московское областное УФАС России оштрафовало должностных лиц ФКП «Государственного казенного научно-испытательного полигона авиационных систем» за нарушение правил технологического присоединения на 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областного антимонопольного органа.

Ранее в ведомство обратился житель СНТ «Дружба» города Белоозерский городского округа Воскресенск с жалобой на нарушение процедуры переоформления документов о технологическом присоединении.

Выяснилось, что должностные лица предприятия не осуществили надлежащий контроль за рассмотрением заявления на переоформление документов о техприсоединении энергопринимающих устройств. Это привело к несоблюдению порядка подключения к электросетям.

Ранее Московское областное УФАС также оштрафовало предприятие на сумму 100 тыс. рублей за нарушение процедуры рассмотрения заявления на переоформление документов о технологическом присоединении энергопринимающих устройств.

Предприятие ФКП «ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова» занимается наземно-полигонными испытаниями, которые включают в себя отработку авиационных систем в условиях максимально приближенных к натурным условиям эксплуатации.