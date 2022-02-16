РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Исполняющий обязанности главы Подольска Дмитрий Жариков поручил ответственным лицам выполнить обещания, данные жителям округа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В администрации Подольска в среду прошло совещание под руководством Жарикова. Участники рассмотрели вопросы, вызывающие наибольшие нарекания у горожан.

В Муниципальный центр управления регионом (МЦУР) с 10 по 16 февраля поступило 908 новых обращений, это на 15% ниже, чем за предыдущую неделю. Большинство жалоб касалось здравоохранения, мусора на общественных, дворовых территориях и вдоль дорог, вывоза ТКО с контейнерных площадок, уборки дорог, очистки кровель от снега и сосулек и, как следствие, устранения протечек кровель и заливов квартир. Наибольшее количество обращений поступило из микрорайонов Климовск и Стрелковский.

«Хочу понять объективную картину, которая на сегодняшний день складывается в муниципальном образовании. Призываю всех ответственно относиться к ответам, которые даются на вопросы подольчан. Главное, чтобы те обещания, которые даем жителям в ответах на их обращения, мы контролировали и исполняли, не допуская повторных жалоб в органы власти», — сказал Жариков.

Участникам представили презентацию с проблемными адресами по уборке и вывозу снега с улиц, дворовых территорий, детских площадок, дорог, у объектов потребительского рынка. Она сделана по результатам объезда практически всех территорий округа. Худшим по уборке снега был назван микрорайон Львовский. Жариков поручил в кратчайший срок разобраться с поступившими жалобами, отметив, что анализ обращений, поступающих в МЦУР, будет рассматриваться на каждом аппаратном совещании.

«Всех прошу активизировать эту работу, как можно чаще встречаться с нашими жителями, мы обязаны находить пути и возможности решения проблемных вопросов, обозначенных гражданами. Если человек доведен до ситуации, когда вынужден писать обращение, значит, ситуация у него из ряда вон. И прошу всех пересмотреть свой подход к порученному делу, мне нужна ваша инициативность, чтобы каждый был «заточен» на результат», — заключил Жариков.