РИАМО - 16 фев. Жители городского округа Дубна смогут встретиться с разработчиками проекта предстоящего благоустройства сквера за ТЦ «Терминал В», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Проектировщики представят детали проекта, расскажут о дендропланировании и ответят на вопросы местных жителей. Встреча состоится 17 февраля в 18:00 на площадке будущего сквера.

«Только благодаря коммуникации с жителями мы понимаем, какие виды работ на территории будут интересны и востребованы. Мы понимаем, что у людей разного возраста свое видение территории. Поэтому наша задача – сделать территорию комфортной и привлекательной как для семей с детьми, так и для молодежи и пожилых жителей», – рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Работы по благоустройству пройдут в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и станут частью президентского проекта «Жилье и городская среда». Благоустройство сквера в Дубне пройдет на участке площадью 3,9 тыс. кв. м за торговым центром «Терминал В».

Всего в Подмосковье в 2022 году планируется благоустроить 19 скверов.