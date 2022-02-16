РИАМО - 16 фев. Комары могут беспокоить людей не только в теплое время года, но и зимой. Как правило, в холодное время года они прилетают в квартиры из подвалов, сообщила доктор биологических наук, заведующая отделом дезинсекции НИИ дезинфектологии ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

В отличие от городских комаров, подвальные могут появляться в любое время года в затопленных или влажных подвалах домов. При этом зима на улице не станет препятствием для их распространения.

«Они могут развиться в том числе и зимой. Потом из подвалов комары по вентиляционным сетям попадают в квартиры граждан. Они могут появляться, жужжать, нарушать сон и кусать людей в квартирах даже зимой», – сказала Рославцева в эфире радио Sputnik.

Избавиться от «зимних» комаров не так просто, как с теми, которые обычно появляются летом. Привычные средства и репелленты не помогут полностью решить проблему.

«Против них надо вызывать службу дезинсекции. Индивидуально пойти в подвал дома и провести успешную обработку никто не сможет. Есть организации, которые профессионально занимаются обработкой подвалов от комаров», – подчеркнула эксперт.