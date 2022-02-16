РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 фев. Заместитель главы администрации городского округа Котельники Мария Галузо обсудила с самозанятыми жителями муниципалитета меры поддержки и вопросы их предоставления, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Встреча прошла в режиме видеоконференции.

Так как большинство самозанятых - это лица, оказывающие услуги, часто возникает потребность в приобретении профессионального оборудования. Для этих целей можно воспользоваться льготным займом от Московского областного фонда микрофинансирования.

Также правительство Московской области финансирует предоставление услуг крупными российскими соцсетями, где самозанятые распространяют информацию о своих товарах или услугах. Большое внимание уделяется и самообразованию.

Самозанятые граждане обязаны платить всего один налог - на личный доход. С 2021 года они стали приравниваться к субъектам малого и среднего предпринимательства, поэтому могут наравне с ИП и юрлицами рассчитывать на меры государственной поддержки.

В Котельниках зарегистрировано около 1,2 тыс. самозанятых жителей.

Подробности о мерах поддержки могут предоставить в управлении экономического развития администрации по телефону: 8(495)559-73-52.