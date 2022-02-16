РИАМО - 16 фев. С начала 2022 года в поездах Центральной пригородной пассажирской компании проехались свыше 23 тыс. домашних животных. Чаще всего пассажиры с питомцами выбирали Ярославское (более 4,7 тыс. питомцев), Казанское (более 4,1 тыс.) и Курское (более 2,8 тыс.) направления, сообщает пресс-служба ЦППК.

Наиболее популярны электрички у владельцев кошек и собак. Взять с собой в путешествие также можно и других животных, например, рыбок, птиц и морских свинок.

Самыми необычными пассажирами в первые 1,5 месяца года стали улитки-ахатины и тибетский мастиф.

Голубевод Виталий Смирнов в электричке доставил влюбленной паре белых голубей – популярная услуга ко Дню всех влюбленных.

«Я доставил пару белоснежных турманов в специальной клетке-переноске. Выпущенные всего в двух станциях от голубятни, они уже на следующий день вернулись домой», – рассказал Смирнов.

Билет для питомца можно купить в кассе или билетном автомате, стоимость проезда будет зависеть от продолжительности – 25% от полного билета.

На МЦД питомцев можно провезти бесплатно, но им все равно нужно оформить билет до посадки в поезд.