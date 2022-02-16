РИАМО - 16 фев. Фонд развития территорий вернул обманутым дольщикам в России более 6,8 млрд рублей с начала 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

«С 1 января этого года возмещения получили 2,3 тыс. человек, из них почти половина – это граждане, которым выплата назначена в последних числах декабря решениями Наблюдательного Совета», – заявил генеральный директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.

По его словам, многие дольщики так и не обратились за своими компенсациями. В январе и феврале 2022 года начались выплаты по 77 долгостроям. По этим домам в фонд еще не обратились 1 863 дольщика.

В Московской области большое количество дольщиков еще не обратились за компенсациями по объектам ООО «Аско». Кроме того, не торопятся за возмещением средств дольщики по объектам ООО СК «Зодчий» и «КрасЗападСибСтрой» в Красноярском крае, ООО СК «Амрита» в Башкортостане и ООО «Строймонтаж-2002» в Якутии.

«Кто-то указал неверные паспортные данные, кто-то поменял фамилию или переехал. Региональные власти тоже включились в эту работу и помогают нам разыскать этих людей», – добавил Тимофеев.

В прошлом году по решениям Наблюдательного совета фонда выплаты были направлены 12,4 тыс. дольщиков. Общая сумма составила 31,5 млрд рублей.