РИАМО - 16 фев. Сотрудники правоохранительных органов в Москве провели обыски в доме политолога, основателя движения «Перемен» Валерия Соловья, сообщает РЕН ТВ.

Соловей был доставлен на допрос в Следственный комитет. Правоохранители изъяли из дома технику и компьютеры. Причина обысков пока неизвестна.

Валерий Соловей ранее возглавлял кафедру связей с общественностью МГИМО. В декабре 2020 года его арестовали на 10 суток по обвинению в организации несанкционированной акции в Санкт-Петербурге.

Также Соловья оштрафовали в марте 2020 года, когда его признали виновным в распространении ложной информации о жертвах коронавирусной инфекции в РФ.