РИАМО - 16 фев. Сотрудники столичной полиции задержали 35-летнего приезжего мужчину, который подозревается в совершении мошенничества. С помощью сообщников он незаконно переоформил на себя квартиру на Звенигородской улице, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Предварительно установлено, что подозреваемый воспользовался поддельными документами: доверенностью от собственницы квартиры и договором купли-продажи. Когда он переоформил квартиру на себя, то продал жилплощадь третьим лицам.

Собственница квартиры заподозрила неладное, когда увидела в квитанциях об оплате ЖКУ личные данные неизвестного ей человека. Тогда она проверила информацию и обнаружила, что уже не является владелицей квартиры. После этого она незамедлительно обратилась в полицию. Ущерб от действий мошенников превысил 28 млн рублей.

Правоохранители установили личность и задержали подозреваемого. Следователем возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

«Полицейские проводят мероприятия по установлению возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также предполагаемых соучастников», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.