РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 фев. Сотрудницу одной из организаций Балашихи подозревают в краже из офиса 3 телевизоров и электротехники, злоумышленницу задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по мкрн Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 30-летнего руководителя отдела маркетинга коммерческой организации. Он сообщил, что из офисного помещения на ул. Юбилейной были похищены 3 телевизора и электротехника. Сумма ущерба составила 123 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана 32-летняя местная жительница, являющаяся сотрудницей данной организации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.