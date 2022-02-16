РИАМО - 16 фев. Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова пояснила, что подписанный президентом РФ закон о возможности приватизации земельных участков во втором поясе санитарных зон у водоемов поможет ликвидировать «соседское неравенство», так как до 2007 года некоторые жители области не успели оформить свои дома в собственность.

Документ разрешает переводить такие земли из государственной или муниципальной собственности в частную. Соответствующие поправки были внесены в Земельный кодекс РФ.

«Важно отметить, что принятый закон не подразумевает «приватизацию берегов». На предоставление земельных участков в границах береговой полосы в собственность установлен прямой запрет. Речь идет об уже освоенных территориях, которые расположены в десятках и сотнях метров от береговой линии, в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения», — подчеркнула Адигамова.

Она добавила, что закон в первую очередь направлен на то, чтобы собственники уже построенных зданий и сооружений могли получить под ними землю в собственность.

«До принятия закона, существовало такое явление, как соседское неравенство: в одной и той же деревне одни жители успели оформить землю в собственность до 2007 года, а другие — нет. В результате этого люди вынуждены были арендовать землю под собственными домами и, соответственно, вносить арендные платежи», — отметила министр.

По словам Адигамовой, на территории Московской области таких собственников около 150 тыс. человек, это прежде всего владельцы индивидуальных жилых домов.