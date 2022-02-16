РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 фев. Образовательный комплекс из школы и детсада планируют возвести в жилом комплексе «Красногорский» вблизи поселка Нахабино в подмосковном Красногорске в 2023 году. Объект получил разрешение на строительство, сообщается на официальном сайте министерства строительного комплекса Московской области.

В рамках проекта в ЖК «Красногорский» будет построена общеобразовательная школа на 900 учащихся со встроенно-пристроенным блоком детского сада на 150 малышей. В ближайшее время подрядчик выйдет на площадку. Сдать образовательный комплекс планируется в 2023 году.

Проектом предусмотрено строительство нового 4-этажного здания блочного типа площадью более 16,1 тыс. кв. м.

В блоке для дошкольников будут созданы групповые ячейки с игровыми и спальными зонами, отдельный физкультурный зал. В школьном блоке появятся учебные кабинеты с мастерскими и лаборантскими, универсальные помещения для групп продленного дня, актовый зал, библиотека с читальным залом, обеденные залы и блок спортивно-оздоровительной группы, а также административные и технические помещения. Кроме того, здесь разместятся медицинские кабинеты и пищеблоки.

На прилегающей территории будет обустроена многофункциональная площадка для проведения мероприятий, появятся групповые площадки с теневыми навесами для дошкольников. Здесь также создадут физкультурно-спортивную, хозяйственную и учебно-опытную зоны и площадки для отдыха.

Объект будет оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Строительство предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.