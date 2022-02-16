РИАМО - 16 фев. Специалисты региональных министерства ЖКХ и Минэкологии провели выездную проверку на КПО «Алексинский карьер» в Клину после обращения местных жителей, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Проверка проводилась в рамках возбужденного административного производства. Ранее поступали обращения местных жителей, которые жаловались на ненадлежащее содержание и эксплуатацию объекта.

Проверочные действия в отношении ООО «Комбинат», которое эксплуатирует КПО «Алексинский карьер», ведутся с февраля. Эксперты проводят облет территории коптерами с применением тепловизионного оборудования. Также они замеряют состояния воздуха на предмет превышения ПДК, контролируют работу очистных сооружений и системы дегазации, установленной на закрытой карте свалочного тела. Кроме того, эксперты оценивают качество сортировки и сепарации коммунальных отходов на лентах комплекса.

«В основном жалобы жителей поступают на неприятный запах, который может идти со старого свалочного тела, на котором ранее проводились плановые работы по ремонту и обслуживанию системы дегазации. Свалочное тело полигона не статично, оно как живой организм, и из-за этого некоторые скважины могут терять свою мощность», — пояснили в пресс-службе.

Специалисты проводят мероприятия, которые нацелены на выявление и устранение проблемных мест на территории старой свалки, которая находится рядом с КПО «Алексинский карьер». К примеру, коптеры позволяют выявить точки выхода биогаза, которые затем тампонируются.

«Обследование еще проводится. Выводы будут сделаны по итогам административного дела. В дальнейшем мы еще получим истребуемые документы. За выявленные нарушение ООО «Комбинат», а также должностные лица будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. По итогам надзорных мероприятий будут опубликованы результаты проверки», — заверили в МинЖКХ.