РИАМО - 16 фев. 11-месячный младенец, которого госпитализировали в Мытищах, отравился, предположительно, наркотиком растительного происхождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские допросили отца ребенка 1992 года рождения. Известно, что семья не состоит на профилактическом учете.

Ребенок находится под наблюдением врачей. Пока неизвестно, каким образом наркотик оказался у мальчика.

По данному факту проводят проверку ГСУ СК РФ по Московской области, региональная прокуратура и областной главк МВД РФ.