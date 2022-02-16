РИАМО - 16 фев. На аэродроме в городском округе Ступино при заходе на посадку перевернулся легкомоторный самолет. Пилот летательного аппарата смог самостоятельно покинуть кабину, сообщили РИАМО в пресс-службе «Мособлпожспаса».

Инцидент произошел на аэродроме Торбеево-Старт. Когда пилот вел самолет на посадку, машина выехала за пределы взлетно-посадочной полосы. Тогда самолет уткнулся передней частью в грунт и упал на кабину.

В самолете находился только пилот. После происшествия он смог самостоятельно выбраться из кабины.

В результате происшествия никто не пострадал.