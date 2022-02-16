РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 фев. Уголовное дело возбудили в отношении работницы магазина в Щелкове по подозрению в присвоении денег из кассы, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

В полицию поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что продавщица магазина на Пролетарском проспекте, пользуясь служебным положением, похитила из кассы денежные средства в размере 10 тыс. рублей

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержана 50-летняя местная жительница.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).