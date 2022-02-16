РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 фев. Члены Молодежного парламента Котельников, председатель городского совета депутатов Анатолий Бондаренко, депутат местного совета Римма Ибрагимова и ветеран афганской войны Владимир Лысак почтили память погибших в Афганистане солдат, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Молодые парламентарии и депутаты Котельников возложили цветы к памятнику «Погибшим за Отечество. Вышедшим из огня. Идущим в бой» в Дзержинском 15 февраля.

Также члены Молодежного парламента поздравили ветеранов афганской войны с 33-ей годовщиной вывода советских войск из Афганистана.