РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. Шахматисты лицея №5 победили на соревнованиях среди школ городского округа Люберцы «Белая ладья», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Спортсмены состязались во дворце спорта «Триумф». Всего в турнире участвовали шахматисты из 24 школ.

«Безоговорочным победителем соревнований стала команда шахматистов лицея №5. За команду победителей играли Варвара Чекан, Всеволод Шабашев, Арсений Чекан, Арина Чекан и Полина Великанова. Второе место – у школы №56, третье – у школы №48», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что с 20 по 27 февраля в Люберцах пройдут финальные областные соревнования «Белой ладьи».