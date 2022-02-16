РИАМО - 16 фев. Прокуратура Московской области инициировала проведение проверки после отравления 11-месячного младенца неизвестным веществом. Ребенок госпитализирован, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверку проводит Мытищинская городская прокуратура. Экспертам предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Также специалисты дадут оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе исполнение родителями своих обязанностей.

После проверки, если будут основания, примут меры прокурорского реагирования.