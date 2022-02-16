РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. В городском округе Люберцы утвердили новый состав сторонников партии «Единая Россия», его возглавила член политсовета Елена Верховых, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сегодня фактический резерв местного отделения «Единой России» насчитывает порядка 2 тыс. сторонников. Задача партийцев – планомерное его увеличение. С этой целью утверждается новый состав совета сторонников», – сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

В состав совета вошли член партии Илья Черкасов, люберецкие депутаты Вячеслав Губин и Дмитрий Сухов, а также сторонник «Единой России», молодогвардеец Антон Бойчук.

На заседании утвердили кандидатуры 3 заместителей секретаря местного отделения партии Владимира Ружицкого. Ими стали исполнительный секретарь МОП Георгий Николаев, председатель совета депутатов округа Сергей Антонов и руководитель партийной фракции в совете депутатов Александр Шлапак.

Председатель партийной контрольно-ревизионной комиссии Дмитрий Крестинин озвучил график проверок деятельности первичных отделений. В 2022 году оценку дадут 24 отделениям. Работу планируют выполнить до 14 декабря.