РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. В Подольске подрядная организация затянула сроки сдачи пристройки к школе №13, заказчик начал претензионную работу, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Строительство пристройки к школе №13 на улице Бородинской, 20 близится к финалу. Реконструкция осуществляется в рамках реализации госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Открытие пристройки позволит в дальнейшем исключить вторую смену в образовательном учреждении.

В ходе рабочей поездки Максимович посетил микрорайон Кутузово и в рамках реализации партпроекта «Новая школа» ВПП «Единая Россия» заехал в школу №13. Директор образовательного учреждения Елена Курина показала новую часть пристроенного здания. Посмотрели помещение столовой, пищеблок и место для мытья рук, которые уже работают.

Силами заказчика с привлечением муниципальных служб там уже расставили мебель в кабинетах и рекреациях на всех трех этажах.

«Есть много замечаний к подрядной организации по качеству работ по внутренней отделке помещений, монтажу потолка. Возникли вопросы и по покрытию пола в спортзале и некоторых кабинетах, есть ряд и других замечаний. Обратили внимание, что шкафы в раздевалке начальной школы очень маленькие и там точно не поместится зимняя одежда. Будем решать эти вопросы в рабочем порядке с администрацией городского округа, чтобы подрядная организация устранила замечания и недоделки, а пристройка к школе была сдана», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В связи с затягивающимися сроками сдачи объекта подрядчиком заказчик МКУ «Градостроительное управление» начал претензионную работу к ООО «Строй Групп». Она основана на неисполнении условий муниципального контракта и графика производства работ.