РИАМО - 16 фев. На колесе обозрения «Солнце Москвы» начался монтаж креплений для кабин. Аттракцион будет располагаться у Южного входа ВДНХ, сообщает пресс-служба аттракциона.

Для крепления кабин на внешнем ободе колеса были установлены первые спицы-кронштейны. 6 таких элементов, весом около 1,8 т каждая, уже установлены на аттракционе. Всего их будет 30 — по числу капсул.

После завершения работ по монтажу креплений специалисты приступят к подвесу пассажирских кабин.

«В зависимости от способов крепления кабин существует несколько типов колес обозрения: классические, со скользящими кабинами, наблюдательные. «Солнце Москвы» относится к наблюдательному виду. Это означает, что кабины аттракциона не подвешены к внешнему кругу, а смонтированы снаружи», – сказал инженер по механизмам колеса обозрения Глеб Пауль.

Он добавил, что благодаря такому варианту монтажа кабины будут свободно вращаться в одном направлении, пока колесо обозрения совершает полный оборот, но при этом не смогут двигаться в другую сторону.

«Фиксация кабин в нужном вертикальном положении требует сложной механической системы стабилизации с использованием электродвигателей», – отметил Пауль.