РИАМО - 16 фев. В городском округе Коломна весной 2022 года откроется новый городская усадьба «Гербергъ 1-го нумера». Туристско-рекреационный комплекс расположится в стартовой точке большинства пеших экскурсионных маршрутов города, сообщается на сайте администрации городского округа Коломна.

Комплекс будет включать иммерсивно-интерактивный музей русского винокурения, ресторан с традиционными блюдами московской губернской кухни и «Избу-кофейню». Также там разместятся летнее кафе «Городская дача», сувенирный магазин и стилизованная площадка для проведения мероприятий.

Планируется, что объекты комплекса будут посещать до 1 тыс. туристов и жителей Коломны.

Гербергом в XVIII и первой трети XIX века называли ресторан в его современном понимании. В 1790 году в Коломне работали три герберга: один первого номера и два – второго.