РИАМО - 16 фев. В 2022 году в 10 округах Подмосковья появятся карусели «Сказка», созданные по проекту известного дизайнера Дениса Симачева. В 2021 году такие карусели установили в 6 парках региона, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

«Они пользуются большой популярностью среди жителей. По 6 каруселям с начала года по настоящее время прокатилось свыше 71,5 тыс. человек», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Карусель «Сказка» украшают фигурки разноцветных лошадей, повозок и волшебных животных. Под музыку они скачут по кругу, привлекая гостей. Одновременно на карусели может прокатиться до 44 человек. Территорию возле аттракциона благоустраивают.

В этом году такие карусели появится в Пестовском парке Балашихи, в зеленой зоне округа Долгопрудный, расположенной между улицей Спортивной и улицей Академика М.А. Лаврентьева, в Беспятовой роще Зарайска, а также в ЦПКиО Истры, Наро-Фоминского округа и округа Пушкинский.

Карусели также установят на бульваре Космонавтов в Раменском округе, в парке культуры и отдыха имени Н. Островского в Ступине и Центральном парке Щелкова.