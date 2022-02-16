РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Жителей подмосковного Подольска призвали принять участие в акции #БежимсБольшуновым 19 февраля, сообщили на сайте администрации городского округа.

Министерство физической культуры и спорта Московской области совместно с Минкультурой Подмосковья запускает акцию #БежимсБольшуновым. Так, в субботу 19 февраля в 09:00 лыжник Александр Большунов побежит за своей третьей золотой медалью.

В Подольске в этот день пройдет акция в рамках XХII Открытых традиционных соревнований по лыжным гонкам памяти Героя России Александра Монетова.

В 09:30 на стартовой поляне лыжной трассы спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам в поселке Дубровицы каждый участник получит ленточку с российским триколором. Все желающие смогут прикрепить ее на свою форму, а после публиковать фотографии в соцсетях с хэштегом #БежимсБольшуновым.