РИАМО - 16 фев. Благоустройство лесопарка «Северный» планируют провести в Пушкине. Проектирование начнут в 2022 году, а высказать свое видение будущего парка местные жители смогут 17 февраля, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

17 февраля в городе пройдет общественное обсуждение по разработке концепции благоустройства лесопарка. Принять участие могут жители, бизнесмены, общественники, активисты.

«Наша основная задача — это минимальное вмешательство в природу. В лесопарках важно не только создать оптимальные условия для комфортного отдыха жителей, но и сохранить природную среду», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Северный» вошел в программу губернатора Подмосковья «Парки в лесу» на 2022-2023 годы. В ближайшие два года в рамках данной программы в регионе планируют сделать более комфортными, безопасными, интересными 19 лесных территорий.