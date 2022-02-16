РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Нападающий Даниэль Одетт расторг контракт с ХК «Витязь» Подольска по обоюдному согласию сторон, он продолжит сезон в шведском клубе «Эребру», сообщает пресс-центр ХК «Витязь».

Пока регулярный чемпионат КХЛ остановили на время проведения Олимпиады в Пекине, многие хоккеисты из клубов, не пробившихся в плей-офф, ищут игровую практику в Европе.

Права на игрока остались у ХК «Витязь». 25-летний канадский нападающий Одетт уезжает завершать сезон в шведский клуб «Эребру» из Элитсерии.

«Эребру» идет на 5 месте в чемпионате Швеции – 63 очка в 39 матчах. Плотность в борьбе за путевки в плей-офф Шведской хоккейной лиги высочайшая. Идущий девятым «Оскархамн» набрал 57 очков.

В «Эребру» будет завершать сезон и защитник сборной Чехии Либор Шулак из «Адмирала». Именно он забросил победную шайбу сборной России на Олимпиаде в Пекине в матче группового турнира, где чехи выиграли со счетом 6:5 в овертайме.

Капитан «Эребру» Родриго Аболс – сын бывшего главного тренера «Лады» и рижского «Динамо» Артиса Аболса. Вратарь Юнас Энрот известен по выступлениям за минское «Динамо» в КХЛ 2 года назад.