РИАМО - 16 фев. Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении трех подозреваемых в производстве и покушении на сбыт наркотиков. Мужчины изготовили свыше 8,7 кг мефедрона, сообщается на сайте прокуратуры Подмосковья.

По версии следствия, подозреваемые вместе с соучастниками изготовили наркотическое вещество в гараже на территории городского округа Солнечногорск. Предполагается, что они планировали сбыть созданный мефедрон на территории Подмосковья.

Также один из злоумышленников собирался сбыть крупную партию наркотиков с помощью тайника-закладки. Во время досмотра его автомобиля были обнаружены и изъяты психотропные вещества, которые подозреваемый хранил для личного употребления.

Преступная деятельность злоумышленников была пресечена еще в феврале 2021 года, запрещенные вещества были изъяты из незаконного оборота.

Материалы уголовного дела были направлены в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся сейчас под стражей.