РИАМО - 16 фев. Российские ученые начали клиническое тестирование кожного теста на уровни иммунитета к коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Наш научный институт имени Пастера в Санкт-Петербурге начал клинические исследования кожного теста, который определит все уровни иммунитета у человека к новой коронавирусной инфекции, которая даст нам возможность четко определять иммунных и тех, кому нужно стимулировать иммунитет с помощью вакцинации», — сообщила Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Самым безопасным способом получить антитела к коронавирусу – является вакцинация. Привиться можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации на территории всей страны.

Ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что к лету распространение коронавируса закончится.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>