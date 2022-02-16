РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 фев. Вблизи нерегулируемого пешеходного перехода возле школы №4 им. А. И. Климука в Щелкове сотрудники Госавтоинспекции совместно со школьниками провели акцию в рамках социального раунда «Стоп – гаджет», сообщает пресс-служба отдела ГИБДД МУ МВД России «Щелковское».

Цель акции – информировать пешеходов о недопустимости использования во время участия в дорожном движении мобильного телефона как отвлекающего фактора, который может помешать быстро среагировать на изменение дорожной ситуации при переходе проезжей части.

В ходе проводимой акции сотрудники полиции напомнили ребятам, что использование мобильного телефона при переходе проезжей части недопустимо. Детям рассказали, что опасность отвлечения внимания на гаджеты влечет за собой не только нарушение ПДД, но и создает реальную угрозу для жизни и здоровья.

Помимо этого, сотрудники Госавтоинспекции провели инструктаж с юными участниками дорожного движения, напомнив основные правила безопасного поведения при переходе проезжей части дороги по пешеходному переходу.